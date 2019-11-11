İzmit Sepetçi Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Hüseyin Çorap’ın eşi Fatma Çorap (73) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Çorap’ın cenazesi Sepetçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Mezarlığında toprağa verildi.