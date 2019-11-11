Fatma Çorap
İzmit Sepetçi Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Hüseyin Çorap’ın eşi Fatma Çorap (73) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Çorap’ın cenazesi Sepetçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz