Derince Dumlupınar Mahallesi Dere Sokak adresinde ikamet eden emekli denizaltı astsubayı Mehmet Uğrasız (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Uğarsız’ın cenazesi Dumlupınar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.