İzmit Hacıhızır Mahallesi Cemal Turgay Sokak adresinde ikamet eden emekli muhasebeci Rauf Şahin (83) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Rauf Şahin’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.