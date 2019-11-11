İzmit Sarıhocalar Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Şuayip Yılmaz (83) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Şuayip Yılmaz’ın cenazesi Sarıhocalar Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarışeyh Mezarlığında toprağa verildi.