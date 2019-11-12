Melek Balkan
İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden Bağkur emeklisi İbrahim Balkan’ın eşi Melek Balkan (83) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Melek Balkan’ın cenazesi Hasanoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz