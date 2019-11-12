İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden Bağkur emeklisi İbrahim Balkan’ın eşi Melek Balkan (83) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Melek Balkan’ın cenazesi Hasanoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)