Zekiye Donat
İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak adresinde ikamet eden Tekelden emekli merhum Yılmaz Donat’ın eşi Zekiye Donat (77) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Tekelden emekli ve 3 çocuk annesi olan Zekiye Donat’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz