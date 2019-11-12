İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak adresinde ikamet eden Tekelden emekli merhum Yılmaz Donat’ın eşi Zekiye Donat (77) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Tekelden emekli ve 3 çocuk annesi olan Zekiye Donat’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.