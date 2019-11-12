Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi

Yaşar Ölmez

Kandıra Lokmanlı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Yaşar Ölmez (80) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Önceki dönem Kandıra Belediye Başkan yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyesi Murat Ölmez’in dedesi, Lokmanlı eski muhtarı Cavit Ölmez ile birlikte 3 çocuk babası olan Yaşar Ölmez’in cenazesi Lokmanlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lokmanlı Mezarlığında toprağa verildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
01 OCA BUGÜN
°C / °C
Rüzgar Km/ sa Nem %
Terminatör: Kara Kader
Malefiz: Kötülüğün Gücü
Joker
Recep İvedik 6
Karakomik Filmler
Cinayet Süsü
KOCAELİ SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL