Kandıra Lokmanlı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Yaşar Ölmez (80) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Önceki dönem Kandıra Belediye Başkan yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyesi Murat Ölmez’in dedesi, Lokmanlı eski muhtarı Cavit Ölmez ile birlikte 3 çocuk babası olan Yaşar Ölmez’in cenazesi Lokmanlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lokmanlı Mezarlığında toprağa verildi.