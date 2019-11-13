Emine Uslu
İzmit Durhasan Mahallesi adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli Ali Uslu’nun eşi Emine Uslu (79) mide kanseri nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarından Özkan Uslu ile birlikte 2 çocuk annesi olan Emine Uslu’nun cenazesi Solaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz