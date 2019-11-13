İzmit Durhasan Mahallesi adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli Ali Uslu’nun eşi Emine Uslu (79) mide kanseri nedeniyle vefat etti. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarından Özkan Uslu ile birlikte 2 çocuk annesi olan Emine Uslu’nun cenazesi Solaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Mezarlığında toprağa verildi.