İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden Mali Müşavir babası Mehmet Cengiz Turunç (64) aort damarından pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Cengiz’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.