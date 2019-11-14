İzmit Yenimahalle Gönül Sokak adresinde ikamet eden Sekalıların sevdiği eski sendikacılardan Selülöz-İş Sendikası Genel Merkez eski genel sekreteri Şükrü Kayacık (69) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Şükrü Kayacık’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.