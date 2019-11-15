İzmit Sekbanlı Mahallesi adresinde ikamet eden çiftçi Sabahattin Küçük (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Sebahattin Küçük’ün cenazesi Sekbanlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sekbanlı Mezarlığında toprağa verildi.