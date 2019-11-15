İlhan Bulut vefat etti
İzmit Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi adresinde ikamet eden emekli başkomser İlhan Bulut (78) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan İlhan Bulut’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz