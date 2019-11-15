İzmit Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi adresinde ikamet eden emekli başkomser İlhan Bulut (78) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan İlhan Bulut’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.