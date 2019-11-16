Derince Geredeli Mahallesinde ikamet eden çiftçi Halil Aydaş (87) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Halil Aydaş’ın cenazesi Otmanlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Otmanlı Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)