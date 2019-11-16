İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden emekli taksici Osman Biçimli (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Biçimli’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.