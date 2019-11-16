İzmit Yenimahalle Çimen Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum İbrahim Yakupoğlu’nun eşi Semiha Yakupoğlu (68) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Semiha Yakupoğlu’un cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.