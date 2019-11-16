Semiha Yakupoğlu
İzmit Yenimahalle Çimen Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum İbrahim Yakupoğlu’nun eşi Semiha Yakupoğlu (68) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Semiha Yakupoğlu’un cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz