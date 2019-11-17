Hakan Şahin
Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Kat:2 Daire:4 İzmit’te ikamet eden Hakan Şahin (55) kalp krizi sonucu vefat etti. SEKA’dan emekli 2 çocuk babası Hakan Şahin’in cenazesi öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz