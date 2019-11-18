Ali Şenoğlu
İzmit Hacıhasan Mahallesi Hacıhasan Yokuşu Sokak No.2 adresinde ikamet edenİSU’dan emekli, 2 çocuk babası Ali Şenoğlu(64)karaciğer kanserinden nedeniyle vefat etti. Şenoğlu’nun cenazesi öğle namazında Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz