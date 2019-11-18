Sayit Can
İzmit Tepecik Mahallesi Tokoğlu Sokak No.5 adresinde ikamet eden eski boksör, çelik halat fabrikasından emekli, 1 çocuk babası Sayit Can(67)kanserden vefat etti. Cenaazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi. (Foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz