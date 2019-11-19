Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taşkın Sokak adresinde ikamet eden özel firmadan emekli Zafer Efe (66) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Zafer Efe’nin cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.