Arif Özariş vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Gezici Sokak adresinde ikamet eden hurdacı Arif Özariş (75) yüksek tansiyondan vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Arif Özariş’in cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz