İzmit Tavşantepe Mahallesi Gezici Sokak adresinde ikamet eden hurdacı Arif Özariş (75) yüksek tansiyondan vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Arif Özariş’in cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.