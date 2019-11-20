İzmit Ömerağa Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Davut Hilmi Taner (73) koah hastalığından vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Davut Hilmi Taner’in cenazesi Fevziye Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.