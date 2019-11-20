Davut Hilmi Taner vefat etti
İzmit Ömerağa Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Davut Hilmi Taner (73) koah hastalığından vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Davut Hilmi Taner’in cenazesi Fevziye Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz