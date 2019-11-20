İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi adresinde ikamet eden emekli deniz astsubayı Hasan Ergün Özden (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Ergün’ün cenazesi Fevziye Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.