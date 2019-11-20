Hasan Ergün Özden vefat etti
İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi adresinde ikamet eden emekli deniz astsubayı Hasan Ergün Özden (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Ergün’ün cenazesi Fevziye Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz