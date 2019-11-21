Fatma Özcan
İzmit Yahyakaptan Mahallesi F Blok’ta oturan, merhum Akif Özcan’ın eşi Fatma Özcan (86) yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı yaşamını yitiren Özcan’ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Hayırseverler Cami’den alınarak Asri Mezarlığında toprağa verildi. Fatma Özcan 3 çocuk 5 torun sahibiydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz