Birsen Okumuş
İzmit Yeşilova Mahallesi Burçak Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Kemalettin Okumuş’un eşi Birsen Okumuş (66) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Birsen Okumuş’un cenazesi Orhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Merkez Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz