Mehmet Adnan Öztürk vefat ettiİzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi adresinde ikamet eden Sürat Nakliyatın sahibi Mehmet Adnan Öztürk (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Adnan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.