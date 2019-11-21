İzmit Zabıtan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden zahireci İrfan Özgüç (69) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İrfan Özgüç’ün cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.