İsminaz Akın
Kartepe Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden Almanya’da işçi olarak çalışan Ali Akın’ın eşi İsminaz Akın (55) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan İminaz Akın’ın cenazesi Rahmiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz