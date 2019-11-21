Kartepe Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden Almanya’da işçi olarak çalışan Ali Akın’ın eşi İsminaz Akın (55) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan İminaz Akın’ın cenazesi Rahmiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.