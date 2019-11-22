İzmit Kozluk Mahallesi Merdoğlu Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan balatacı lakaplı İhsan Irmak’ın eşi Hikmet Irmak (76) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hikmet Irmak’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.