İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak adresinde ikamet eden Mannesman Boru fabrikasından emekli Veli Bozan (78) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Veli Bozan’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)