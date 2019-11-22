Veli Bozan
İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak adresinde ikamet eden Mannesman Boru fabrikasından emekli Veli Bozan (78) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Veli Bozan’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz