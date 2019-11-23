Mehmet Akdağ
Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Buket Sokak adresinde ikamet eden çay fabrikasından emekli Mehmet Akdağ (76) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Mehmet Akdağ’ın cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz