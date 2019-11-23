Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Buket Sokak adresinde ikamet eden çay fabrikasından emekli Mehmet Akdağ (76) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Mehmet Akdağ’ın cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)