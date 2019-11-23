Sabri Tomruk
İzmit Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muzaffer Gürkan Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Sabri Tomruk (54) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sabri Tomruk’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz