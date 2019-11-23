İzmit Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muzaffer Gürkan Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Sabri Tomruk (54) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sabri Tomruk’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.