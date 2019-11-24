Feyzi Kılıçkara
İzmit Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Feyzi Kılıçkara (90) KOAH nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Feyzi Kılıçkara’nın cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz