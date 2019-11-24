İzmit Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Feyzi Kılıçkara (90) KOAH nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Feyzi Kılıçkara’nın cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.