İzmit Kadıköy Mahallesi Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli Bilal Subaşı (86) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Bilal Subaşı’nın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. (foto yok)