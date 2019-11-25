Reyit Canıgeniş
İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden emekli esnaf Reyit Canıgeniş (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Reyit Canıgeniş’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz