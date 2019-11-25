İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden emekli esnaf Reyit Canıgeniş (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Reyit Canıgeniş’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.