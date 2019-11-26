İzmit Yenişehir Mahallesi Altaylı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Abdullah Özkul’un eşi Fatma Özkul (74) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Özkul’un cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.