Fatma Özkul
İzmit Yenişehir Mahallesi Altaylı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Abdullah Özkul’un eşi Fatma Özkul (74) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Özkul’un cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz