İzmit Turgut Mahallesi Rıhtım Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Rıza Koç’un eşi Firdevs Koç (46) bağırsak rahatsızlığı vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Firdevs Koç’un cenazesi Mesudiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)