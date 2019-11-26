Firdevs Koç
İzmit Turgut Mahallesi Rıhtım Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Rıza Koç’un eşi Firdevs Koç (46) bağırsak rahatsızlığı vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Firdevs Koç’un cenazesi Mesudiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz