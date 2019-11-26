Hayrettin Kayabay
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden eski muhtar ve Kocaeli Muhtarlar Derneği kurucu başkanı Hayrettin Kayabay (79) kalp rahatsızlığı vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Kayabay’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Ferhadiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz