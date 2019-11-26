İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden eski muhtar ve Kocaeli Muhtarlar Derneği kurucu başkanı Hayrettin Kayabay (79) kalp rahatsızlığı vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Kayabay’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Ferhadiye Mezarlığında toprağa verildi.