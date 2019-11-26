Süleyman Baharlı
İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Su işlerinden emekli eski meclis üyesi Süleyman Baharlı (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Süleyman Baharlı’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz