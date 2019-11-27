İzmit Kadıköy Mahallesi Öğretmen Sargın Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Aydın Şanlı’nın eşi Gülşen Şanlı (60) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Gülşen Şanlı’nın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.