Kartepe Ataşehir Mahallesi Telefirik Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Zeytinci’nin eşi Habibe Zeytinci (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Habibe Zeytinci’nin cenazesi Yalova Kılıçköyde’da toprağa verildi.