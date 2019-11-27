Kandıra Deliveli Mahallesi adresinde ikamet eden çiftçi Nevzat Yenilmez’in eşi Habibe Yenilmez (52) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Habibe Yenilmez’in cenazesi Deliveli Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığında toprağa verildi.