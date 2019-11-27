Habibe Yenilmez
Kandıra Deliveli Mahallesi adresinde ikamet eden çiftçi Nevzat Yenilmez’in eşi Habibe Yenilmez (52) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Habibe Yenilmez’in cenazesi Deliveli Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz