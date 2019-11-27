Kamil Gülfidan
Derince Dumlupınar Mahallesi adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli ambar şefi Kamil Gülfidan (89) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Kamil Gülfidan’ın cenazesi Sakarya Geyve Eşme Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz