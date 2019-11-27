İzmit Doğan Mahallesi 6. Sokak adresinde ikamet eden emekli kebap ustası Mehmet Vedat Kurt (72) beyin damarından pıhtı atması sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Vedat Kurt’un cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.