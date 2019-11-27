İzmit Erenler Mahallesi Erenler Sokak adresinde ikamet eden müteahhit merhum Alaattin Yalçınkaya’nın eşi Sevim Doğan Yalçınkaya (62) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Sevim Doğan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.