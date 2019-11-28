Leyla Toprakoğlu
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Elvin Sokak adresinde ikamet eden İzmit sanayi esnaflarından Suat Toprakoğlu’nun eşi Leyla Toprakoğlu (56) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Leyla Toprakoğlu’nun cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz