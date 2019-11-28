İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Elvin Sokak adresinde ikamet eden İzmit sanayi esnaflarından Suat Toprakoğlu’nun eşi Leyla Toprakoğlu (56) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Leyla Toprakoğlu’nun cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.