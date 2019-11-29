K\u00f6rfez \u0130limtepe Mahallesi 18. Sokak adresinde ikamet eden emekli serbest muhasebeci Ali \u00d6zcan (66) kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Ali \u00d6zcan\u2019\u0131n cenazesi Sinop T\u00fcrkeli Helald\u0131 k\u00f6y\u00fcnde topra\u011fa verildi.\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz