Körfez İlimtepe Mahallesi 18. Sokak adresinde ikamet eden emekli serbest muhasebeci Ali Özcan (66) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Özcan’ın cenazesi Sinop Türkeli Helaldı köyünde toprağa verildi.