İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak adresinde ikamet eden astsubay merhum Muammer Kılıç’ın eşi Türkan Kılıç (78) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Türkan Kılıç’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.