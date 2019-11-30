İzmit Zabıtan Mahallesi Gelir Sokak adresinde ikamet eden Bastaş fabrikasından emekli merhum Seyit Ahmet Okçu’nun eşi Emine Okçu (75) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Okçu’nun cenazesi Zeytinlik Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.