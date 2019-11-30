Osman Kılınç
İzmit Kocatepe Mahallesi Kazım Özalp Caddesi adresinde ikamet eden Osman engelli Osman Kılınç (73) kanser nedeniyle vefat etti. Osman Kılınç’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz