Osman Nuri Yılmaz
İzmit Karaabdülbaki Mahallesinde ikamet eden çiftçi Osman Nuri Yılmaz (78) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Eski İstanbul İl Müftüsü Sebahattin Zain Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın ağabeyi Osman Nuri Yılmaz’ın cenazesi Karaabdülbaki Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaabdülbaki Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz